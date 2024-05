La Cour de cassation égyptienne retire Aboutrika d'une liste de "terroristes"

20/05/2024

La Cour de cassation égyptienne a annulé l'inscription de l'ex-star du football Mohamed Aboutrika et de plus de 1.500 personnes sur des listes "terroristes" établies en raison de leurs liens présumés avec la confrérie interdite des Frères musulmans, a affirmé un avocat samedi.



"La Cour de cassation a entendu nos plaidoiries et a annulé le jugement concernant l'inscription de nos clients comme terroristes", a affirmé à l'AFP Khaled Ali, avocat des droits humains.



"La décision du tribunal pénal est annulée et une nouvelle chambre sera désignée pour réexaminer l'affaire", a-t-il ajouté.



En janvier 2017, un tribunal pénal du Caire a décidé d'inscrire le nom du joueur, double champion d'Afrique avec l'Egypte en 2006 et en 2008 et nommé à quatre reprises meilleur joueur africain de l'année, sur les listes de "terroristes", l'accusant de financer les Frères musulmans, classée fin 2013 "organisation terroriste" en Egypte.



Le joueur avait publiquement soutenu le candidat des Frères musulmans Mohamed Morsi à l'élection présidentielle de 2012. M. Morsi a été destitué en 2013 par l'armée conduite à l'époque par le général Abdel Fattah al-Sissi aujourd'hui chef de l'Etat.



En 2021, la Cour de cassation avait confirmé la prolongation pour deux ans de l'inscription de 1.529 personnes sur ces listes, parmi lesquelles M. Aboutrika et des dirigeants des Frères musulmans et leurs enfants.



Selon la loi antiterroriste adoptée en 2015, toute personne suspectée de "terrorisme" est frappée d'une interdiction de quitter le territoire, son passeport lui est retiré et ses avoirs gelés.



Toujours très populaire dans son pays, Mohamed Aboutrika, 45 ans, se trouve actuellement au Qatar où il commente des matchs de football pour la chaîne beIN Sports.