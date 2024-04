La Coupole Zevaco. Un trait d'union entre deux tendances architecturales

16/04/2024

La Coupole Zevaco, érigée au cœur de Casablanca, demeure un joyau architectural remarquable, captivant les regards et l'imagination des visiteurs depuis sa conception en 1975. Conçue par l'architecte français Jean-François Zevaco, cette structure imposante communément appelée "Kora ardia" (globe terrestre) incarne l'élégance et le raffinement de l'architecture occidentale, tout en fusionnant harmonieusement avec les influences mauresques et orientales.



Implantée en plein coeur de la Place des Nations unies, l'une des artères les plus emblématiques de la ville, la Coupole Zevaco se dresse fièrement, attirant les passants par son design singulier et son histoire fascinante. Son architecture distinctive est marquée par une coupole elliptique surmontée d'un lanterneau, laissant filtrer la lumière du soleil et créant ainsi un jeu de lumière envoûtant à l'intérieur de la structure.



Depuis sa construction, la Coupole Zevaco a survécu à l'épreuve du temps, résistant aux intempéries et aux changements urbains, sans perdre son charme et sa splendeur. Elle continue d'attirer les visiteurs, les amateurs d'architecture et les curieux, qui viennent l'admirer.

Elle a été rouverte au public en décembre 2021 à la suite de cinq années de travaux conduits par les sociétés de développement local (SDL) Casa Patrimoine et Casa Aménagement, pour un coût de près de 25 millions de dirhams.



La rénovation de cette œuvre, implantée entre l'ancienne médina et le centre commercial de Casablanca, fait suite aux réclamations des Casablancais qui l'ont vu se transformer, au fil des années, en un sanctuaire pour les marchands ambulants et un véritable point noir.

Ce projet s’est inscrit dans le cadre d’une vision stratégique de sauvegarde et de valorisation d’un riche patrimoine historique régional, afin de préserver l’attractivité touristique et d’accompagner le développement de la métropole.



L’architecte auteure du projet de réhabilitation de la Coupole de Zevaco et de son passage sous-terrain, Soad Belkeziz, a confié, dans une déclaration à la MAP, que les enjeux et les implications du projet de réhabilitation de la Coupole dépassaient ses limites physiques intrinsèques.



"Se situant aux abords du centre névralgique du centre urbain, le passage souterrain de la Coupole Zevaco avait besoin de connaître une nouvelle vie", a affirmé l’architecte marocaine.

Le projet, a poursuivi Mme Belkeziz, devait donc s'inscrire en cohérence et en phase avec les mutations urbaines de la ville tout en préservant ses dimensions populaires, affectives et symboliques comme objet totem largement approprié par les Casablancais.



Le projet de l’architecte Soad Belkeziz, retenu à l’unanimité par les membres du jury, a proposé d’engager une réflexion sur la spatialité en vue de créer un dynamisme et un renouvellement pour insuffler une nouvelle vie à la place des Nations unies à travers l’élargissement de la place en contre-bas et l’intégration de la composante "Verte" comme élément d’agrément paysager et la mise en exergue de la Coupole en l’intégrant dans un véritable parvis étendu.



Selon Mme Belkeziz, ce projet proposait également de rompre la discontinuité de la trame verte, drainage de la coulée verte et constitution d’un véritable parc vert, renforcer la vocation ludique et attractive par la mise en place d’espaces de promenade pour garantir la durabilité du projet en y intégrant des activités permanentes (commerces, espaces de restauration, activités ludiques…)



Le projet de réhabilitation a prévu un ensemble d’espaces verts. Le piéton qui descend d’un niveau à un autre circule entre des jardinières plantées disposées en gradins, trouve des places assises disposées pour contempler les éléments patrimoniaux. La descente est ainsi conçue comme une véritable promenade.



Par ailleurs, les différents aménagements de voiries avaient marginalisé le passage souterrain qui n’était plus intégré comme l’avait conçu Jean François Zevaco dans une grande trame verte, a-t-elle fait savoir.



Le passage souterrain, a indiqué l’architecte, s’est donc retrouvé confiné et difficilement accessible, ce qui l’a marginalisé. "D'un lieu verdoyant et lumineux, cet espace est devenu progressivement un lieu délaissé et source de nuisance. Il a été envahi progressivement par des sans-abris et était devenu pour les habitants un espace à éviter", a-t-elle regretté.



Le concept du projet concernant le passage souterrain consiste en priorité à maintenir la fonction de passage en y intégrant simultanément un centre d’interprétation. En ce sens, les parois sont transformées en supports didactiques pouvant prendre plusieurs formes (affichages, photos, tableaux, etc..), nous a expliqué Mme Belkeziz, notant que le site pourrait se transformer pour de courte durée afin d’accueillir des événements éphémères. "Ce qui permettrait d’avoir un capital économique suffisant pour son autogestion".



Au-delà de son esthétique impressionnante, la Coupole Zevaco revêt également une importance historique et culturelle significative pour la ville de Casablanca. Elle symbolise une époque révolue, mais pas oubliée, marquant le paysage urbain de la ville et témoignant de son évolution au fil des décennies. De plus, elle est devenue un repère visuel et un lieu de rassemblement pour les habitants de Casablanca, qui la considèrent avec fierté comme faisant partie intégrante de leur patrimoine culturel.



Par Karima El Otmani (MAP)