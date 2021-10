La Côte d'Ivoire réaffirme son soutien à l’initiative d’ autonomie

21/10/2021

La Côte d’Ivoire a réaffirmé, mercredi à New York, son soutien à l’initiative d’autonomie présentée par le Maroc pour trouver une solution politique, juste durable et mutuellement acceptable au conflit autour du Sahara marocain.



La Côte d’Ivoire "voudrait féliciter le Maroc pour son initiative de large autonomie du Sahara, présentée en 2007, et visant à parvenir à une solution politique négociée et mutuellement acceptable, basée sur le réalisme" à la question du Sahara marocain, a souligné le représentant de la Côte d’Ivoire, devant la 4è commission de l’Assemblée générale de l’ONU.



“Cette solution de compromis, qu’approuve pleinement mon pays, tient compte des spécificités de la région du Sahara et octroie à sa population de très larges prérogatives dans tous les domaines”, a-t-il indiqué, relevant que son pays “note avec satisfaction la participation massive de la population du Sahara aux élections générales organisées le 08 septembre 2021”.



Il s’est également félicité du nouveau modèle de développement dans les provinces du Sud du Royaume, un modèle axé sur d’importants projets d’investissement.

Le diplomate ivoirien a, en outre, mis en avant les initiatives entreprises par le Maroc visant à promouvoir les droits de l’homme dans la région et à favoriser un large accès des populations locales au vaccin contre la Covid-19.

“Toutes ces actions contribuent assurément à l’autonomisation politique, économique, sociale et culturelle de ces populations”, a-t-il estimé.



Il a, par ailleurs, indiqué que son pays réaffirme son soutien au caractère exclusivement onusien du processus politique engagé sous les auspices du Secrétaire général des Nations Unies.



“Ce processus politique est le cadre idéal pour parvenir à une solution politique, réaliste, pragmatique, durable et de compromis, (à la question du Sahara marocain) comme le recommandent les dix-sept résolutions du Conseil de sécurité adoptées depuis 2007”, a souligné le diplomate ivoirien.



Il a relevé aussi que son pays invite le nouvel envoyé personnel du SG de l’ONU pour le Sahara marocain, Staffan de Mistura à poursuivre le processus des tables rondes avec la participation effective de l’Algérie, du Maroc, de la Mauritanie et du “polisario”, dans le même format que les deux premières qui se sont tenues en décembre 2018 et mars 2019 à Genève.



Il a, de même, fait observer qu’un règlement politique juste et durable de ce différend régional de longue date, conforme aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité et de l’Assemblée générale des Nations Unies, est “vital, non seulement pour la stabilité et la sécurité du Sahel, mais également pour le renforcement de la coopération entre les Etats membres de l’Union du Maghreb Arabe”.

Le diplomate ivoirien a estimé qu’un environnement régional sécuritaire stable est “absolument nécessaire” à la poursuite des négociations dans le cadre du processus politique.



Par ailleurs, le représentant de la Côte d’Ivoire a salué l’attachement du Maroc au cessez-le-feu, tout comme ses actions pacifiques menées le 13 novembre 2020, en vue d’assurer la libre circulation dans le passage de Guerguerate.



Et de conclure que la Côte d’Ivoire “exhorte toutes les parties prenantes a rester engagées dans la voie du dialogue et de la paix, en faisant preuve de réalisme et d'esprit de compromis, dans le processus politique en cours, afin de parvenir à un règlement définitif du différend régional sur le Sahara”.