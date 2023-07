La Côte d'Ivoire dévoile la mascotte de la CAN

10/07/2023

La mascotte de la Coupe d'Afrique des nations (CAN), qui aura lieu en Côte d'Ivoire du 13 janvier au 11 février 2024, a été dévoilée vendredi à Abidjan.



La mascotte, un éléphant en peluche souriant et à taille humaine nommé "Akwaba", "incarne des valeurs essentielles comme l'hospitalité, l'amitié et la générosité", a indiqué le président du Comité d'organisation de la CAN (COCAN), François Amichia.



Son créateur et gagnant du concours, Raoul Kouadio N'guessan, qui s'est inspiré de l'animal emblématique de la Côte d'Ivoire, a empoché la somme de 10 millions de francs CFA, soit un peu plus de 15.000 euros. En langue akan, "Akwaba" signifie "bienvenue".



"La mascotte n'est pas un supporter exclusif des éléphants de Côte d'Ivoire (équipe nationale) mais de l'ensemble des 23 autres nations", a ajouté M. Amichia.