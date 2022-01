La Côte d’Ivoire assure l’essentiel

La Gambie surclasse la Mauritanie

13/01/2022

La Côte d'Ivoire a pris le meilleur sur la Guinée Equatoriale par 1 but à 0 (mi-temps 1-0), mercredi soir au stade Japoma de Douala, pour le compte de la 1ère journée du groupe E de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) de football, qui se tient au Cameroun.



L'unique but de la rencontre est venu des pieds de Max-Alain Gradel à la 5è minute.

Mardi, l'Algérie (tenante du titre) a été tenue en échec par la Sierra Leone (0-0).



A l'issue de cette journée, la Côte d'Ivoire s'empare de la tête du classement de cette poule (3 pts), devant l'Algérie et la Sierra Leone avec 1 point chacune. La Guinée Equatoriale ferme la marche du groupe sans le moindre point.



Par ailleurs, la sélection gambienne de football s'est imposée face à son homologue mauritanienne sur le score de 1 but à 0, mercredi soir au stade de Limbé, lors de la 1ère journée (groupe F) de la Coupe d'Afrique des nations.



Ablie Jallow a offert la victoire aux Gambiens (10è), qui signent leur première participation dans une phase finale de la CAN.

Plus tôt, la Tunisie a perdu face au Mali par 1 but à 0.



L'unique réalisation de la rencontre a été signée Ibrahima Koné à la 48è minute (s.p.).

Les Aigles de Carthage ont manqué l'occasion de recoller au score, quand Wahbi Khazri a échoué à transformer un penalty à la 74è minute.



Au terme de cette journée, le Mali et la Gambie sont en tête avec 3 points, devant la Tunisie et la Mauritanie (0 pt).