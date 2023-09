La Corée du Nord a simulé une nouvelle "attaque nucléaire tactique"

04/09/2023

La Corée du Nord a mené samedi une nouvelle "simulation d'attaque nucléaire tactique" en tirant en mer Jaune deux missiles de croisière dotés de fausses ogives atomiques, a affirmé dimanche l'agence officielle KCNA.



"Une manoeuvre de tir pour une simulation d'attaque nucléaire tactique a été réalisée à l'aube le 2 septembre pour avertir les ennemis du danger de guerre nucléaire", a annoncé KCNA.



L'agence a affirmé que cette opération était une réponse aux exercices militaires annuels Ulchi Freedom Shield, menés conjointement pendant onze jours par la Corée du Sud et les Etats-Unis jusqu'au 31 août, qu'elle a qualifiés d'"hystérie de la confrontation".



"Deux missiles de croisière stratégiques de longue portée dotés de fausses ogives nucléaires ont été lancés" depuis la côte ouest de la Corée du Nord, a ajouté l'agence.



L'état-major sud-coréen avait annoncé samedi qu'un nombre inconnu de missiles de croisière avait été tiré vers 04H00 locales (19H00 GMT vendredi) en direction de la mer Jaune. Un porte-parole de l'état-major a cependant qualifié d'"exagérées" les affirmations de Pyongyang évoquant des frappes nucléaires simulées.



Jeudi, le régime nord-coréen avait déjà assuré avoir procédé à deux tirs de missiles balistiques de courte portée dans le cadre d'une autre "simulation de frappe nucléaire tactique".



Les exercices américano-sud-coréens suscitent systématiquement l'ire du régime du dirigeant nord-coréen Kim Jong Un, qui les perçoit comme des répétitions en vue d'une invasion de son pays.



Séoul et Washington disent que ces manoeuvres sont de nature défensive, et visent à renforcer la coopération entre alliés.



Selon Leif-Eric Easley, professeur à l'Université Ewha de Séoul, les dernières annonces de la Corée du Nord "suggèrent que le régime de Kim cherche désespérément à intimider une Corée du Sud de plus en plus puissante, notamment grâce à son alliance renforcée avec Washington".



"La rhétorique de Pyongyang va bien au-delà de la logique de dissuasion, probablement pour renforcer sa légitimité politique interne, ce qui est un signe inquiétant pour les relations intercoréennes", a déclaré M. Easley à l'AFP.



Pour Cho Han-bum, chercheur à l'Institut coréen pour l'unification nationale, les lancements effectués ce weekend par Pyongyang visaient à démontrer sa capacité à frapper à la fois la Corée du Sud et ses alliés.



"La Corée du Nord agit selon son propre plan, qui consiste à frapper les principales installations militaires de la péninsule coréenne et les bases américaines au Japon en même temps", a expliqué M. Cho.



Selon lui, "le point essentiel" à retenir de ces démonstrations de force "est que la Corée du Nord entend riposter contre la Corée du Sud et les Etats-Unis avec des unités d'opérations nucléaires plutôt qu'avec des armes conventionnelles".