La Conférence sur la paix et la sécurité en Afrique ouvre à Rabat les travaux de sa 9ème édition

20/06/2025

"L’Afrique face aux incertitudes mondiales" est la thématique retenue pour la 9e édition de la Conférence annuelle sur la paix et la sécurité en Afrique (APSACO) dont les travaux se sont ouverts, jeudi, à l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) de Rabat.



Organisé par le Policy Center for the New South (PCNS), cet évènement de deux jours réunit chercheurs, responsables politiques, diplomates, experts des organisations internationales et acteurs de la société civile autour des grandes transformations affectant la sécurité du continent.



A cette occasion, le président exécutif du PCNS, Karim El Aynaoui, a relevé que, dans un contexte international marqué par les tensions géopolitiques notamment au Moyen-Orient, la conférence interroge les fondements du multilatéralisme et les contours des partenariats entre l’Afrique, les grandes puissances et les pays émergents.



"A travers cette conférence, nous cherchons à établir une tradition africaine de réflexion collective sur la sécurité et la paix, portée par une vision issue du continent lui-même ", a-t-il indiqué, tout en rappelant l’engagement du PCNS en faveur du développement d’un leadership africain éclairé. Le centre œuvre ainsi à former, outiller et accompagner les jeunes chercheurs et étudiants, en leur transmettant des savoirs, des outils d’analyse et des valeurs essentielles à leur rôle d’acteurs du changement, a-t-il soutenu.



Helio Sanches, ancien secrétaire général du gouvernement du Cap-Vert, a de son côté insisté sur l’impératif d’une volonté politique réelle pour faire avancer l’intégration économique régionale.



Il a dans ce contexte appelé les États africains à assumer pleinement leurs engagements collectifs et à transférer une partie de leur souveraineté aux institutions régionales, dans la perspective de bâtir une union solide et efficace.



Pour sa part, Moussa Touré, coordinateur de l’Université de GAO (Mali), a plaidé pour un cadre d'intégration entre les États du Sahel fondé sur le concept de "multipolarité civilisationnelle". Ce modèle, a-t-il expliqué, offre une réponse aux bouleversements actuels, qu’ils soient technologiques, institutionnels, épistémologiques ou géopolitiques, et vise à devenir une alternative aux anciens paradigmes, en valorisant les référentiels culturels et historiques propres aux sociétés sahéliennes.



Abondant dans le même sens, Sait Matty Jaw, chercheur associé au Centre de recherche et de développement des politiques et enseignant en sciences politiques à l’Université de Gambie, a souligné que cette conférence constitue un espace précieux de dialogue entre universitaires et praticiens. Elle représente, selon lui, une occasion unique d’approfondir les réflexions sur les réalités vécues par les citoyens africains, les opportunités offertes au continent et les dynamiques africaines de sécurité.



A travers six sessions complémentaires, la conférence explore des enjeux critiques, à savoir l’affaiblissement des ordres sous-régionaux, la persistance de conflits au Soudan, en Libye ou dans la région des Grands Lacs, en plus de la difficulté pour le continent à affirmer une véritable autonomie stratégique, que ce soit en matière de défense, de diplomatie ou de production de récits.



En mettant en avant des perspectives africaines sur des enjeux globaux, l'APSACO a pour ambition de donner la voix aux experts du Sud et de promouvoir une approche intégrée, inclusive africaine des dynamiques régionales. Elle aspire aussi à renforcer les ponts entre recherche académique, politiques publiques et action sur le terrain.