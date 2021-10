La Conférence mondiale sur le transport durable adopte la Déclaration de Beijing

18/10/2021

La deuxième Conférence mondiale des Nations unies sur le transport durable s'est conclue samedi dernier à Beijing, avec la publication de la Déclaration de Beijing comme document final. Notant l'importance du transport durable, la déclaration souligne que l'accélération de la transition vers le transport durable serait au centre de la construction d'une communauté de destin pour l'humanité.



"Les nouvelles technologies émergentes, lorsqu'elles sont correctement appliquées, sont la clé pour relever les nombreux défis au transport durable", indique le document, encourageant la coopération internationale, le renforcement des capacités et l'échange de connaissances entre les pays.



Les participants ont salué l'établissement du Centre mondial d'innovation et de connaissances pour le transport durable, qui s'engage au partage de connaissances et au renforcement des capacités dans les pays en développement en matière de transport durable, selon le document. Organisée de jeudi à samedi, la conférence visait à offrir des solutions pour parvenir à des transports sûrs, accessibles, écologiques et résilients.



Des ministres des transports, des experts de l'industrie et des groupes de la société civile se sont rassemblés en ligne et hors ligne pour cette conférence de trois jours, afin d'échanger des points de vue dans les domaines tels que la subsistance, le développement vert, la prévention de la pandémie et la reprise économique.