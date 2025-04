La Confédération des Etats du Sahel salue le soutien “constant” du Maroc sous le leadership de SM le Roi

28/04/2025

La Confédération des Etats du Sahel a salué, vendredi à Casa blanca, le soutien "constant" du Maroc sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, aux pays de ce groupement.



S'exprimant à l'ouverture du Forum Crans Montana, au nom des ministres des Affaires étrangères des trois pays de la Confédération (Mali, Niger et Burkina Faso), le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, a mis l'ac cent sur le leadership de SM le Roi ainsi que sur "l’ouverture et la considération particulière accordée par le Maroc à nos Etats du Sahel".



"Sous le leadership de SM le Roi Mo hammed VI, le soutien du Maroc a tou jours été constant, en invitant les uns et les autres à faire preuve de lucidité, à pouvoir écouter, comprendre et connaî tre les causes profondes de ce qui se passe", a-t-il affirmé.



Dans une déclaration à la MAP, M. Diop a particulièrement loué l’Initiative Royale visant à favoriser l’accès des Etats du Sahel à l'océan Atlantique. "Nos trois pays, le Burkina, le Mali et le Niger adhèrent à cette initiative en ce sens qu’elle répond à des défis auxquels nos pays sont confrontés", a-t-il dit.



Pour le ministre malien, cette initia tive est à même de renforcer l’accès des pays du Sahel et de la région à l’Atlan tique et, par conséquent, d’écouler leurs productions, faciliter leur industrialisa tion et attirer les partenaires internatio naux.



"Cette initiative va dans le sens de ce que nous voulons faire dans le cadre de la Confédération des Etats du Sahel, c’est-à-dire mettre en place des projets structurants dans les domaines de l’éner gie, de l’agriculture et des infrastructures pour faciliter la connectivité de nos pays", a ajouté M. Diop.



Les travaux du Forum Crans Mon tana (FCM) 2025 ont débuté vendredi à Casablanca sous le thème "Le com merce international de l'Afrique: sûreté maritime et sécurité des ports et routes navigables". Cet événement de deux jours est le premier d'une série de forums de haut niveau prévus au Maroc et s’inscrivant dans le sillage de l’Initiative Royale vi sant à favoriser l'accès des Etats du Sahel à l'océan Atlantique.