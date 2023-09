La Compagnie Minière de Touissit affiche un chiffre d’affaires en progression de 29% au premier semestre

Les investissements réalisés s’établissent à 48 MDH

04/09/2023

Le chiffre d'affaires (CA) consolidé de Compagnie Minière de Touissit (CMT) s'est établi à 275 millions de dirhams (MDH) au titre du premier semestre de l'année (S1-2023), en progression de 29% en glissement annuel.



"Sur l’ensemble du premier semestre de l’année, le CA consolidé a progressé de 29% et s’établit à 275 MDH", indique la compagnie dans une communication financière sur ses indicateurs trimestriels au 30 juin 2023.



Pour le seul deuxième trimestre (T2-2023) le CA consolidé a atteint 144 MDH, en hausse de 6% par rapport au T2-2022, fait savoir la même source, notant qu'au T2-2023, CMT a maintenu un rythme de production quasi-stable par rapport à la même période en 2022, avec une production des concentrés de 6.540 tonnes (T) contre 6.610 T en 2022, rapporte la MAP.



Selon la même source, les investissements réalisés durant le premier semestre 2023 s’établissent à 48 MDH et portent sur la finalisation des travaux de fonçage du nouveau puits de "Tighza" et sur le creusement des galeries, ainsi que sur le développement du site minier de "Tabaroucht".



Le démarrage de l’exploitation des nouvelles installations devrait intervenir courant 2024.

Pour ce qui est de la trésorerie et endettement, CMT affirme poursuivre le renforcement de sa solidité financière grâce à une gestion optimale de ses flux de trésorerie et à la baisse de son endettement.



Durant le deuxième trimestre 2023, CMT a procédé au remboursement de la 2ème annuité de son emprunt obligataire pour un total de 50 MDH. Le capital restant à fin juin 2023 est de 150 MDH.

Au premier semestre 2023, l’endettement de CMT s’établit à 210 MDH en baisse de 27% par rapport à fin 2022, composé essentiellement des financements à long terme.



Concernant les perspectives, CMT envisage de poursuivre le déploiement de son projet cuprifère au Maroc, afin de valoriser son patrimoine minier et de consolider son positionnement au niveau national.



Cette dynamique s’inscrit dans le cadre de la contribution de CMT au renforcement de l’attractivité du secteur minier marocain et à la croissance de l’économie nationale.



Le business plan de la Société qui s’inscrit dans le plan "Maroc Mines 2021-2030" prévoit aussi le développement des opérations de la CMT non seulement au Maroc, mais aussi à l’étranger notamment pour la production de minerais à haute valeur ajoutée dont la demande mondiale est en expansion et qui répondent aux exigences de la transition énergétique, conclut le communiqué.