La Commission interministérielle spécialisée examine le plan de mise en œuvre de la déconcentration administrative

21/03/2019

Le chef du gouvernement, Saâd Dine El Otmani, a présidé, mardi, la première réunion de la Commission interministérielle de la déconcentration administrative, consacrée à l'examen du plan de mise en œuvre de ce chantier.

Lors de cette réunion, il a souligné l'importance majeure que revêt le chantier de la déconcentration administrative, dans la mesure où il contribue à rapprocher l'administration et les prestations des citoyens et d'accompagner la régionalisation avancée, indique un communiqué du département du chef du gouvernement.

Après l'adoption de la Charte de la déconcentration administrative par le Conseil de gouvernement en octobre dernier et l'aboutissement d'un large processus de discussions et de concertations entre les différents départements, il était nécessaire de s'atteler par le biais de la Commission interministérielle à la mise en œuvre de cette charte avec célérité et dans les délais impartis relatifs à la mise en place de plans directifs et leur concrétisation sur le terrain, a relevé Saâd Dine El Otmani.

Il a, dans ce sens, appelé les membres du comité directeur à se pencher sur l'adoption d'une nouvelle architecture pour la répartition des compétences, à travers la mise en place d'un plan directeur pour chaque département ministériel permettant de définir les attributions qui seront transférées aux administrations régionales déconcentrées.

Ont pris à cette réunion notamment le secrétaire général du gouvernement, le ministre délégué chargé de la Réforme de l'administration et de la Fonction publique, le ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur, et les secrétaires généraux et représentants des départements ministériels concernés.