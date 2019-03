La Commission du droit d'accès à l'information fixe son plan d'action

20/03/2019

La Commission du droit d'accès à l'information a tenu, lundi à Rabat, sa première réunion lors de laquelle a été arrêté son plan d'action à court terme.

Approuvé au terme de l'examen des différents points à l'ordre du jour de cette réunion tenue sous la présidence d’Omar Serghouchni, président de la Commission, le plan d'action prévoit une série de réunions consultatives avec les départements gouvernementaux, les institutions nationales, les instances représentatives des professionnels de la presse et des médias et les associations de la société civile concernés, le but étant de garantir l'adhésion collective à la mise en œuvre des dispositions de la loi 31.13 relative au droit d'accès à l'information, indique un communiqué de la Commission.

L'ordre du jour comprenait la programmation des prochaines réunions, la définition de la méthodologie de travail, la mise en place des mécanismes d'approbation du règlement intérieur de la Commission et l'examen du modèle des formulaires de demande d'accès à l'information, précise la source dans un communiqué.

Intervenant à cette occasion, le président de la Commission a souligné le rôle essentiel de cette instance pour garantir les bonnes pratiques en matière d'accès à l'information et établir les principes de transparence dans la gestion de la chose publique.

Outre le président, la Commission du droit d'accès à l'information est composée de Khouloud Abja et Abdelhakim Lamrabet, représentants des administrations publiques, de Lahcen Lâasbi de la Chambre des représentants, Hassan Tayki de la Chambre des conseillers, Ali Ram représentant de l'Instance centrale de prévention de la corruption, Ouafaa Lkasri représentante des "Archives du Maroc", Mustapha Naoui, représentant du Conseil national des droits de l'Homme, Badreddine Daka représentant de l'Institution du Médiateur, Abderrahim Foukahi, représentant d'une association opérant dans le secteur du droit d'accès à l'information.