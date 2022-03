La Commission Européenne juge "positifs" les efforts "sérieux et crédibles" menés par le Maroc

Conflit artificiel autour du Sahara marocain

11/03/2022

Le Commissaire européen chargé du voisinage et de l’élargissement, Olivér Várhelyi, a qualifié, jeudi à Rabat, de "sérieux et crédibles" les efforts menés par le Royaume en vue d'une solution définitive au conflit artificiel autour du Sahara marocain.



"Nous jugeons positifs les efforts sérieux et crédibles menés par le Maroc sur cette question", tel que reflété dans la résolution 2468 du Conseil de sécurité de l’ONU de 2019, a indiqué le responsable européen, lors d’un point de presse conjoint avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.



Réitérant le soutien de la Commission Européenne aux efforts du Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, concernant la question du Sahara, M. Várhelyi, qui a eu des entretiens bilatéraux avec M. Bourita, a indiqué que l'instance européenne est convaincue de la nécessité de poursuivre le processus politique pour parvenir à une "solution politique juste, réaliste, pragmatique, durable et mutuellement acceptable" à cette question.



"Nous encourageons toutes les parties à poursuivre cet engagement, dans un esprit de réalisme et de compromis et dans le contexte d’arrangements conformes aux buts des principes mentionnés dans la Charte des Nations Unies, c’est-à-dire des solutions pacifiques", a déclaré le responsable européen, en visite au Maroc les 9 et 10 mars.



A l'issue de leurs entretiens, MM. Bourita et Várhelyi ont signé le document relatif au projet "LINK UP AFRICA", le premier de son genre dans le cadre du Partenariat entre le Royaume et l’Union Européenne.