“La Civilisation, ma mère!”, de Driss Chraïbi adapté en pièce de théâtre

18/03/2019

La Fondation Maison du Maroc reçoit, mardi à Paris, la Compagnie du jour pour une représentation de sa pièce de théâtre «La Civilisation, ma mère!», une adaptation du roman du célèbre écrivain marocain Driss Chraïbi.

Le spectacle, organisé à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, se déroulera dans la salle polyvalente de la Fondation, en présence du metteur en scène Karim Troussi. «La Civilisation, ma mère !» est un monologue théâtral adapté du roman éponyme de Driss Chraïbi, par Emilie Malosse. Le spectacle a été mis en scène par Karim Troussi et est interprété par la comédienne marocaine Amal Ayouch.

Paru en 1972, «La Civilisation, ma mère !» est une invitation à découvrir, au plus près et au plus juste, le quotidien d'une femme marocaine, dans les années 30 et 40. Le livre témoigne du bouleversement occasionné dans un Maroc sous protectorat français.

Pour Amal Ayouch, le livre de Driss Chraïbi «constitue un travail de mémoire qui fait découvrir aux jeunes leur propre histoire. Des choses qu’ils ne savaient pas sur la réalité de la femme d’hier».