La Chine réduit ses taux d'intérêt clés pour soutenir la croissance

21/10/2024

La Chine a abaissé ses taux d'intérêt de référence lundi, conformément aux annonces de la banque centrale fin septembre et dans le cadre d'une série de mesures destinées à relancer la croissance économique.



Le taux préférentiel de prêt (LPR) à un an, qui constitue la référence des taux les plus avantageux offerts par les banques aux entreprises et aux ménages, a été réduit de 25 points de base, passant de 3,35 % à 3,10 %.



Le LPR à cinq ans, référence des prêts hypothécaires, a également connu une baisse similaire, passant de 3,85 % à 3,60%, rapporte la MAP.



Les baisses du LPR, fixées par un groupe de grandes banques chinoises, interviennent après que la Banque populaire de Chine (PBOC) a annoncé le mois dernier des mesures pour encourager les ménages et les entreprises à emprunter.



Le 24 septembre, la banque centrale avait annoncé une réduction de 50 points de base du ratio de réserves obligatoires des banques, ainsi qu'une baisse de 20 points de base du taux de prise en pension à sept jours, marquant le début d'une série de mesures destinées à stimuler l'économie et à soutenir le secteur immobilier en difficulté.

La semaine dernière, le gouverneur de la PBOC, Pan Gongsheng, avait affirmé que les taux d'intérêt diminueraient de 20 à 25 points de base le 21 octobre.



Vendredi dernier, la Chine a publié des données sur sa croissance trimestrielle, révélant que sa performance économique au troisième trimestre avait été légèrement meilleure que prévu, avec une croissance de 4,6% et un rebond des ventes au détail de 3,2%.

L'investissement immobilier a néanmoins chuté de plus de 10 % au cours des neuf premiers mois de l'année.



Les autorités chinoises visent une croissance annuelle de 5% cette année.