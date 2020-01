La Chambre des représentants s'ouvre sur le monde universitaire

Signature d’une convention de partenariat visant à promouvoir la recherche scientifique en matière d’études parlementaires

30/01/2020

Habib El Malki annonce le lancement d'un prix de la recherche scientifique dans le domaine parlementaire

La Chambre des représentants a signé, mardi à Rabat, une convention de partenariat et de coopération scientifique avec le ministère de l’Education nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le ministère délégué chargé de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et les universités publiques afin de promouvoir la recherche scientifique en matière d’études parlementaires.

Cette convention quadripartite qui regroupe notamment les universités Mohammed V, Hassan II, Sidi Mohamed Ben Abdellah, Cadi Ayyad, Mohammed 1er, Moulay Ismail, Abdelmalek Essaâdi, Ibn Tofaïl, Ibn Zohr, Chouaib Doukkali, Hassan 1er et l'université Sultan Moulay Slimane, vise à encourager la recherche scientifique, la formation des étudiants chercheurs ainsi que la mise à disposition de compétences en vue de prodiguer des consultations relatives à l'action parlementaire.

Dans son intervention en l’occasion, le président de la Chambre des représentants a indiqué que cette convention de partenariat a pour objectif d’offrir des services scientifiques à la Chambre des représentants, d'encourager la recherche en matière d'action parlementaire, d'organiser des rencontres et des conférences scientifiques, ainsi que des formations à la Chambre des représentants au profit des étudiants chercheurs des cycles master et doctorat, en plus de l'enrichissement de la bibliothèque de cette institution en termes de recherches et d'études académiques en la matière.

Il a également rappelé que la nécessité des consultations scientifiques s'accroît dans le contexte national de réforme au cœur duquel se trouve la Chambre des représentants, en particulier depuis la promulgation de la Constitution de 2011 qui en a élargi les pouvoirs.

«Par la signature de cette convention, nous ouvrons de nouveaux horizons pour la recherche scientifique nationale et nous en élargissons le domaine d’intérêt aux affaires parlementaires, et potentiellement à de nouvelles problématiques telles que la démocratie représentative et participative, le rôle des partis dans l'encadrement à la lumière d'une tendance mondiale à l’abstention, et l'évaluation des politiques publiques», a déclaré Habib El Malki.

Il a, par ailleurs, annoncé l'organisation par la Chambre des représentants d’un symposium scientifique annuel en partenariat avec les universités et les établissements d'enseignement supérieur en présence des secteurs gouvernementaux concernés, ainsi que l'organisation de séminaires thématiques en partenariat avec les mêmes institutions dans l'une ou l’autre des institutions universitaires.

Il a également révélé le lancement d'un prix de la recherche scientifique dans le domaine parlementaire qui permettra de récompenser les meilleures recherches liées à l’action parlementaire, la publication des travaux scientifiques réalisés dans ce contexte, ainsi que le lancement d'une revue scientifique spécialisée dans la chose parlementaire.

Dans une déclaration à la presse, il a souligné qu'en tant qu'institution constitutionnelle, la Chambre des représentants assume la mission tant importante de contribuer à l’édification démocratique, une vocation qui exige la consécration d'une culture d'équilibre. "Cette culture d'équilibre qui requiert compétence et information incite la Chambre des représentants à mettre à profit les contributions de nature à conforter son action en matière de législation, de contrôle et d’évaluation, avec en particulier l'ouverture sur le milieu universitaire", a-t-il expliqué.