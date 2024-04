La Chambre des représentants ouvre vendredi la deuxième session de l’année législative 2023-2024

08/04/2024

La Chambre des représentants tiendra une séance plénière, vendredi prochain, consacrée à l’ouverture de la deuxième session de l’année législative 2023-2024 et à l’élection du président de la Chambre pour le reste de la législature (2021-2026).



Cette séance, qui se tiendra en vertu des dispositions des articles 62 et 65 de la Constitution et de l’article 24 du Règlement intérieur, débutera à 15h00, indique un communiqué de la Chambre des représentants.