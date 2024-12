La Chambre des représentants et le Haut Conseil d'Etat libyens s'accordent sur la phase préliminaire des échéances électorales

20/12/2024

La Chambre des représentants et le Haut Conseil d'Etat libyens sont convenus, mercredi à Bouznika, d'un accord sur la phase préliminaire des échéances électorales.



Cet accord, dont lecture a été donnée par Sara Souieh, de la Chambre des représentants libyenne, au nom des deux parties, à l'issue de la première journée de la réunion consultative entre les membres des deux institutions, prévoit la restructuration du pouvoir exécutif conformément à l'article 4 de l'accord politique inter-libyen, entériné en 2015 par la résolution 2259 du Conseil de sécurité des Nations unies, dans le but d’organiser des élections en conformité avec les lois électorales.



Les deux parties se sont également accordées sur la mise en place d'un comité de travail conjoint chargé de mandater un nouveau pouvoir exécutif, dont les attributions comprennent la communication avec la mission des Nations unies, ainsi qu’avec les différentes parties régionales et internationales.



Il aura aussi pour mission de revoir le mécanisme de sélection proposé lors d’une rencontre au Caire entre les deux institutions, ainsi que de soumettre une proposition de réglementations à même de garantir le bon fonctionnement du gouvernement, selon des critères qui favorisent la transparence et la décentralisation et soutiennent le processus électoral.



Dans le but de lever les obstacles à la tenue des élections, les deux parties sont convenues de consacrer les ressources nécessaires au lancement du projet de recensement national général, ainsi que du projet "Intilaka", visant à réorganiser le système d'identification national.



Les deux institutions se sont également mises d’accord pour former des comités conjoints afin d’examiner les questions économiques, financières et de gouvernance locale, ainsi que les dossiers sécuritaires.



Il s'agit, en outre, d’achever la redistribution des postes souverains et de créer un comité conjoint chargé de proposer des mesures législatives et de veiller à leur mise en œuvre, en vue de suivre le dossier des fonds détournés et du blanchiment d’argent.



De même, l’accord prévoit que les comités soumettent leurs rapports finaux pour adoption par les deux institutions dans un délai d’un mois à compter de leur première réunion, sachant que la prochaine rencontre se tiendra fin janvier prochain à Derna.



A cette occasion, Mme Souieh n’a pas manqué d’exprimer, au nom des membres des deux institutions, ses sincères remerciements, sa profonde reconnaissance et son plus grand respect et estime envers le Royaume du Maroc, Roi, peuple et gouvernement, pour l'accueil chaleureux réservé à cette réunion consultative.



Cette rencontre de deux jours entre la Chambre des représentants libyenne et le Haut Conseil d'Etat libyen, initiée dans le cadre du Dialogue inter-libyen en présence de 120 participants, s'inscrit dans le sillage des efforts déployés en vue de donner un nouvel élan au processus politique en Libye et aboutir à des élections présidentielles et parlementaires et ce à travers un accord sur une feuille de route menant à la formation d'un gouvernement d'union.



Le Royaume du Maroc, conformément aux Hautes Directives de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, avait abrité à Skhirat, en décembre 2015, une série de rounds de dialogue inter-libyen, couronnés par l'"Accord de Skhirat" qui constitue une étape cruciale pour la résolution de la crise libyenne.