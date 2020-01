La Chambre des conseillers s’ouvre aux ONG

22/01/2020

La Chambre des conseillers abrite, les 22 et 23 janvier, un atelier de travail consacré à la présentation des résultats d'enquêtes réalisées par des associations de la société civile en 2017 et 2019 autour des politiques publiques, avec l'appui du programme «DAAM», financé par l'ambassade du Royaume-Uni au Maroc.

Initié en partenariat avec le Centre d'études et de recherches parlementaires relevant de la Chambre, cet atelier s'inscrit dans le cadre de l'ouverture de l'institution parlementaire sur la société civile et est en harmonie avec sa stratégie relative à l'organisation d'un débat public et d'un dialogue autour des questions qui intéressent les citoyens, afin de répondre à leurs attentes et aspirations, indique un communiqué de la Chambre des conseillers.