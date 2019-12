La Chambre des conseillers réitère sa solidarité avec le peuple palestinien

02/12/2019 Libé

Le groupe d'amitié Maroc-Palestine à la Chambre des conseillers a réitéré sa solidarité avec le peuple palestinien, dans sa lutte pour l'établissement de son Etat indépendant avec comme capitale Al-Qods Acharif.

Dans un communiqué à l'occasion de la Journée mondiale de solidarité avec le peuple palestinien, le groupe a exhorté "le Conseil de sécurité et les organisations internationales à agir sérieusement en vue de faire cesser les massacres perpétrés par l'entité sioniste contre les Palestiniens afin qu'ils puissent recouvrer leurs droits spoliés, et à leur tête l'établissement de leur Etat indépendant avec Al-Qods Acharif comme capitale".

Il a également mis l'accent sur le droit de retour de tous les réfugiés palestiniens et la libération des détenus dans les prisons de l'occupation israélienne.

En outre, le groupe d'amitié s'est félicité du message adressé par S.M le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, au président du Comité pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien, Cheikh Niang, dans lequel le Souverain insiste sur la nécessité de replacer cette question au cœur des priorités internationales, plutôt que de s'incliner devant un fait accompli qui ne sert aucune des parties.

La commémoration de la la Journée de solidarité avec le peuple palestinien, a-t-il souligné, intervient au moment où Israël s'entête dans ses violations flagrantes du droit international et de toutes les conventions de l'ONU, notamment par une intense expansion des colonies et ses exactions commises contre les Palestiniens.

A l'occasion de cette Journée proclamée par l'Assemblée générale des Nations unies en 1978, le groupe d'amitié Maroc-Palestine à la Chambre des conseillers a réitéré sa position de principe en faveur du peuple palestinien désarmé dans le combat légitime qu'il mène afin de reconquérir ses droits inaliénables.