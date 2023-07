La Chambre de commerce, d'industrie et de navigation d'Espagne renforce sa présence au Maroc

12/07/2023

La Chambre de commerce, d'industrie et de navigation d'Espagne au Maroc (Camara) s'est dotée d'une succursale pour Rabat-Kénitra-Meknès-Fès, offrant de nouvelles opportunités de promotion des relations économiques entre le Maroc et l'Espagne.



Par l'ouverture jeudi de sa nouvelle antenne de Rabat-Kénitra-Meknès-Fès, la Camara espagnole ambitionne de consolider sa présence dans le Royaume, appelée à servir de levier de développement des investissements et des relations entrepreneuriales entre les sociétés marocaines et espagnoles.



Cette décision d'étendre les activités de la Chambre de commerce, d'industrie et de navigation d’Espagne s'inscrit dans une logique d'accompagnement de la dynamique de coopération économique bilatérale, d'autant plus que l'Espagne est depuis déjà une décennie le premier partenaire économique du Royaume avec un volume d'échange commerciaux de près de 22 milliards d'euros, a indiqué l'ambassadeur de Madrid à Rabat, Ricardo Diez-Hochleitner.



Rappelant que la plus ancienne Chambre de commerce d'Espagne à l'étranger est celle de Tanger alors que la plus grande Chambre de commerce à l'extérieur reste bien celle de Casablanca, le diplomate espagnol a relevé que depuis 2011, les échanges commerciaux bilatéraux se sont multipliés par 3,3, ce qui révèle l'intensité des relations économiques entre les deux royaumes.



Cette performance confirme que le Maroc se positionne comme une destination privilégiée des investisseurs espagnols en Afrique, comme il occupe une place de choix dans les stratégies d'internationalisation des entreprises espagnoles, a-t-il noté, affirmant que le Royaume est le partenaire le plus privilégié de l'Union européenne dans la région.



Même son de cloche chez le président la Chambre de commerce espagnole à Casablanca, Juan Garcia Muñoz, qui a insisté dans une déclaration similaire sur l'importance de contribuer au développement des relations économiques et commerciales entre les deux royaumes, passant en revue les activités et les initiatives menées par la chambre en vue de tirer profit du potentiel de développement de ces relations.



Présentant le plan d'action "très ambitieux" de la Camara pour cette année et sa détermination à créer un centre de formation professionnelle en espagnol, M. Garcia Muñoz a indiqué que la Chambre, pour la première fois, va sortir de la frontière marocaine pour accompagner une mission d'hommes d'affaires marocains et espagnols au Sénégal, en collaboration avec la Chambre de commerce d'Espagne au Sénégal.



De son côté, le président de la Chambre de commerce, d'industrie et de services de la région de Rabat-Salé-Kénitra (CCIS-RSK), Hassan Sakhi, s'est félicité de l'excellence des relations unissant le Maroc et l'E spagne dans tous les domaines, indiquant qu'un protocole d'accord sera signé prochainement entre la Chambre de commerce de Rabat et la Camara espagnole pour promouvoir leur coopération et encourager l'investissement bilatéral.



L'ouverture de cette nouvelle antenne régionale de Rabat-Kénitra-Meknès-Fès est de nature à susciter un intérêt croissant des entreprises espagnoles et marocaines pour adhérer à la Cámara, prendre part aux évènements et aux déplacements professionnels de part et d'autre de la Méditerannée.



Actuellement, la Chambre de commerce, d'industrie et de navigation d'Espagne au Maroc représente plus de 1.500 entreprises et organise plus de 80 évènements chaque année.