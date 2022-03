La CTM augmente son RNPG à 35 MDH en 2021

27/03/2022

Le résultat net part du groupe (RNPG) de la Compagnie de transports au Maroc (CTM) a atteint 35 millions de dirhams (MDH) en 2021, contre -88 MDH au titre de l'exercice 2020.



Cette amélioration du RNPG est expliquée par la reprise de l'activité interurbaine, la performance des activités de la messagerie et une maîtrise des charges d'exploitation, indique la CTM dans un communiqué.



Concernant le chiffre d'affaires (CA) global consolidé, il s'est établi à 530 MDH, en progression de 42,3% par rapport à 2020. L'EBITDA (earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization - bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements) consolidé a enregistré une hausse à 134 MDH.



En social, le CA a augmenté de 55,1% à 406 MDH à fin 2021. L'EBITDA s'est, quant à lui, élevé à 103 MDH, en hausse de 99 MDH par rapport à 2020. Le résultat net s'est situé à 30 MDH, en croissance de 136,8% par rapport à l'année précédente.



L'année 2021 a été marquée par une reprise partielle de l'activité du fait de la persistance des effets de la pandémie de Covid-19, souligne la CTM. Ainsi, les indicateurs du Groupe affichent une amélioration par rapport à une année 2020 fortement impactée par la crise sanitaire, notamment avec l'arrêt total de l'activité voyageurs pendant 3 mois.



Par ailleurs, le Conseil d'administration a décidé de proposer à l'Assemblée générale ordinaire la distribution d'un dividende de 22 dirhams par action au titre de l'exercice 2021.