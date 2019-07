La CNUCED planche sur la protection des consommateurs

Participation du Maroc à la réunion du GEI à Genève

10/07/2019

La 4ème réunion du groupe intergouvernemental d'experts (GEI) sur la protection des consommateurs, organisée par la Conférence des Nations unies pour le développement (CNUCED), s'est ouverte lundi à Genève avec la participation du Maroc.

Les participants à cette réunion de deux jours qui a réuni des délégués de gouvernements et d’agences spécialisées dans la protection des consommateurs venant de plus de 70 pays, se sont penchés sur l'examen des questions ayant trait à la promotion des principes directeurs des Nations unies pour la protection du consommateur, ainsi que sur les activités du «Groupe de travail sur la protection du consommateur dans le commerce électronique» et «du Groupe de travail sur la sécurité des produits de consommation».

Ils ont planché également sur «La contribution de la protection du consommateur à une consommation durable», «Les faits nouveaux concernant les cadres juridiques et institutionnels et la carte mondiale de la protection du consommateur», outre «L'examen des activités de renforcement des capacités et d’assistance technique».

Lors de cette réunion, les discussions ont porté, de même, sur les progrès accomplis dans la mise en oeuvre des conclusions concertées et adoptées à la troisième session du Groupe intergouvernemental d’experts du droit et de la politique de la protection du consommateur, ainsi que sur l’examen collégial volontaire du droit et de la politique de la protection du consommateur de l’Indonésie.

Pour le directeur de la protection du consommateur, de la surveillance du marché et de la qualité au ministère de l’Industrie, de l’Investissement, du Commerce et de l’Economie numérique, Mohamed Benjelloun, membre de la délégation marocaine, cette réunion qui s'inscrit dans le cadre du suivi des travaux du GIE a été l'occasion de débattre de questions d'actualité en matière de protection des consommateurs dans un contexte marqué par l'émergence du commerce électronique.

Dans une déclaration à la MAP, il a indiqué que le Maroc a soumis une contribution écrite au Secrétariat de la CNUCED portant, entre autres, sur l'état des lieux du commerce électronique et de surveillance de la vente à distance au Maroc, notant que ce «type de commerce concerne de nombreuses activités, telles que les voyages, les produits de grande consommation et l'alimentation».

En outre, la réunion a été l'occasion de présenter l'expérience marocaine en matière de sécurité des produits, les activités du Royaume en rapport avec le programme de coopération technique de la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (MENA) de la CNUCED qui a pour but la promotion de l’intégration régionale à travers des politiques de concurrence et de protection du consommateur, en plus de la contribution du Maroc à l'examen de la politique de l'Indonésie en matière de protection du consommateur, a-t-il souligné.

Outre M.Benjelloun, la délégation marocaine comprenait l'ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès des Nations unies à Genève, Omar Zniber, ainsi que Mme Fatiha Akharif, responsable au ministère de l’Industrie, de l’Investissement, du Commerce et de l’Economie numérique et Abderrahim Ait Slimane, ministre-conseiller à la mission permanente du Royaume à Genève.