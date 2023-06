La CMT se voit octroyer 6 nouveaux permis de recherches

17/06/2023

La Compagnie minière de Touissit (CMT) s’est vu attribuer, en mai dernier, six nouveaux permis de recherches pour toutes substances, d’une superficie totale de 96 km², situés dans la province d’Azilal, a annoncé mercredi l'entreprise.



Ces 6 nouveaux permis permettent à la CMT de consolider son patrimoine minier autour de la province d’Azilal où elle détient une licence d’exploitation et sur laquelle elle développe son nouveau projet de cuivre «Projet Tabaroucht», fait savoir l'entreprise dans un communiqué publié sur le site web de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC).



Comme annoncé, rappelle la CMT, la réalisation de l’étude de faisabilité et le lancement des travaux d’ingénierie de base préalables au démarrage de la construction de l’usine ont déjà été initiés.



«L’augmentation des titres miniers détenus (concessions, permis d’exploitation ou permis de recherche) s’inscrit fortement dans le plan Maroc Mines 2021-2030 et contribue ainsi au renforcement de l’attractivité du secteur minier marocain et à la croissance de l’économie du pays. Cette étape confirme la stratégie de développement de notre groupe tant dans le Royaume qu’à l’international », s'est félicité Luc Gerard, président-directeur général de la CMT, cité par le communiqué.