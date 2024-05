La CMSS met en place de nouvelles démarches de normalisation de ses prestations

01/05/2024

La Caisse mutuelle de sécurité sociale (CMSS) a annoncé la mise en place de plusieurs démarches de normalisation de ses prestations, afin de garantir la continuité et d’améliorer les services assurés à l’ensemble de ses adhérents.



La mise en place de ces démarches s’inscrit dans le cadre des récentes réformes réglementaires que connaît le secteur de distribution d’eau, d'électricité et d’assainissement liquide, notamment par la création de sociétés régionales multiservices, indique la CMSS dans un communiqué.

Elle s’inscrit également dans le cadre de la mise en conformité de la CMSS avec les dispositions réglementaires en vigueur.



Dans ce contexte, la CMSS porte à la connaissance de ses adhérents qu’elle continuera d’assurer toutes ses prestations tout en améliorant les acquis, dont le maintien de la gratuité des soins pour les catégories des personnes atteintes d’une affection de longue durée, celles atteintes d’une affection longue et coûteuse, ainsi que les personnes disposant d’un salaire ou d’une pension inférieure ou égale à 3000 DH/mois et des actes de radiologie à partir de 900 DH, conditionné par l’accord préalable.



Il a été décidé également de maintenir les mêmes dispositions pour la prise en charge de toute prescription relative à l’hospitalisation ou acte chirurgical et les dossiers médicaux liés à la maternité conformément au règlement intérieur, pédiatrie (enfants âgés de moins de 12 ans), ajoute la CMSS.



En outre, cette mise à niveau permettra d’autres avantages, notamment la liberté de choisir et de recourir à des praticiens et spécialistes, ouvrant la voie ainsi à des soins en amélioration continue, une couverture élargie de soins, offrant un remboursement total pour les analyses et médicaments conformément au règlement intérieur.



Il s’agit aussi du remboursement des factures de prestations médicales dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de dépôt du dossier complet et ce sur la base des tarifications en vigueur, poursuit le communiqué.



"La CMSS veillera à la réussite de la transition vers un système meilleur garantissant ainsi tous les acquis tout en assurant un accompagnement régulier et sans faille à ses adhérents", relève la CMSS.

Pour tout renseignement supplémentaire, la CMSS prie ses adhérents de contacter ses délégués de mutuelle.