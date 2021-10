La CMR primée par l'Association internationale de la sécurité sociale

10/10/2021

La Caisse marocaine des retraites (CMR) a été primée par l’Association internationale de la sécurité sociale "AISS", lors du Forum virtuel de la sécurité sociale de l’AISS pour l’Afrique tenu du 5 au 7 octobre.



Cette distinction concerne particulièrement le renouvellement du certificat d’excellence pour la mise en œuvre réussie des lignes directrices de l’AISS en matière de la qualité des services, indique la CMR dans un communiqué.



La CMR a également obtenu un certificat de mérite pour sa bonne pratique relative à l’utilisation du "théâtre-forum" comme canal de communication et d’interaction directe avec les usagers en vue de développer la culture de la sécurité sociale, ajoute la même source. La plateforme dédiée à la gestion dématérialisée des dossiers de retraite déployée par la CMR en 2019 a également été reconnue comme bonne pratique.



Le communiqué fait savoir que cette plateforme constitue l’interface d’échange avec les partenaires employeurs, leur permettant la numérisation et le transfert, à la CMR, des dossiers de retraite ainsi que le suivi, en temps réel, de l’état de leur traitement. Ces certificats témoignent de la dynamique continue dans laquelle s’inscrit la CMR pour consolider sa volonté de s’aligner sur les bonnes pratiques nationales et internationales afin d’améliorer la qualité de ses services, simplifier ses procédures et développer une communication interactive avec ses usagers.