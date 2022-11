La CMR certifie son Système de management selon les normes internationales

25/11/2022

La Caisse marocaine des retraites a obtenu la certification de son Système de management intégré (SMI) qui regroupe le management de la qualité selon la norme ISO 9001 v 2015, le management de l'environnement selon la norme ISO 14001 v 2015 et le management de la santé et sécurité au travail selon la norme ISO 45001 v 2018.



Cette certification couvre l'ensemble des activités de gestion et de financement des régimes de pension et prestations pour compte de tiers gérés par la CMR, indique un communiqué de la Caisse. Elle vient couronner les efforts déployés au quotidien par les équipes de la CMR en vue d’atteindre les objectifs fixés et satisfaire les usagers et autres parties prenantes, ajoute la même source.



La CMR s'est également vu décerner la certification de son Système de management de la sécurité de l'information (SMSI) selon la norme ISO 27001 v 2013 reflétant ainsi le souci majeur de la Caisse de sécuriser son système d'information et de protéger le patrimoine informationnel de plus de 2 millions d'affiliés et de pensionnés.