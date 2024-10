La CMC de Béni Mellal répond aux besoins spécifiques du marché du travail régional

La Cité des Métiers et des Compétences (CMC) de Béni Mellal-Khénifra propose une panoplie de filières diplômantes et qualifiantes renouvelées et restructurées qui correspondent aux besoins spécifiques du marché du travail et de l’écosystème socio-économique de la région, a souligné le directeur régional de l'Office de la formation Professionnelle et de la Promotion du Travail (OFPPT) à Béni Mellal-Khénifra, Abdelouahab Dlia.



Dans un entretien à la MAP, M. Dlia a fait savoir que la CMC Béni Mellal-Khénifra dont le démarrage officiel a été donné récemment, marquant le début d'une nouvelle ère dans la formation des stagiaires dans des filières répondant aux standards et aux exigences du marché du travail régional fait partie des 12 CMC allant couvrir tout le Royaume, relevant que ces CMC sont réalisées dans le cadre de la nouvelle feuille de route pour le développement de la formation professionnelle.



La CMC Béni Mellal, s’étalant sur une superficie de 15 Ha et fruit d’un investissement de 390 MMD, met à la disposition des nouveaux stagiaires tous les moyens et outils nécessaires pour être formés dans un cadre propice à l’apprentissage et stimulant le développement personnel, a-t-il indiqué, rappelant l’approche pédagogique renouvelée et libératrice d’énergie qu’elle propose aux stagiaires en vue de développer leurs compétences dans dix secteurs métiers au moyen d'équipements pédagogiques de dernière génération.



Et M. Dlia de faire observer que la CMC Béni Mellal offre aussi des espaces de vie et de loisirs, d’innovation, d’interaction humaines et d’échanges constructifs via des structures communes dont un FabLab, un incubateur, un centre de langues et des soft skills, une médiathèque, une cafétéria ainsi qu’une maison des stagiaires avec une capacité de 400 lits dont 200 lits pour filles.



Au sujet des filières dispensées, le responsable régional a souligné que la CMC Béni Mellal propose 64 filières de formation diplômantes et qualifiantes dans 10 secteurs métiers qui correspondent au besoin de l’écosystème socio-économique de la région, rappelant que celles-ci répondent aux besoins spécifiques du marché du travail régional.



Ces pôles incluent, l'industrie avec une usine pédagogique; le BTP (avec une maison intelligente), le transport et logistique (avec des pistes de conduite); le tourisme et l'hôtellerie (avec un hôtel et restaurant pédagogiques); l'agriculture (avec une ferme pédagogique); la gestion et le commerce (avec une entreprise virtuelle); le digital et l'intelligence artificielle; l'agro-industrie; l'artisanat ainsi que l'art et l'industrie graphique, a-t-il précisé.



Ces formations, poursuit-il, permettent aux stagiaires d’acquérir des compétences techniques et pratiques en lien direct avec les exigences du marché du travail, citant dans ce sens le Centre d’Orientation Professionnelle érigé au sein de la CMC Béni Mellal-Khénifra en tant qu'un espace de nouvelle génération, conçu pour accompagner les candidats à identifier leurs passions et intérêts et à explorer les métiers d’aujourd’hui et de demain pour établir un choix fondé et bien réfléchi.



Composé de différents espaces animés par des conseillers en orientation, des formateurs parrains, et des stagiaires ambassadeurs, ce centre favorise également la mise en réseau et le développement personnel et représente un levier clé dans la réussite des jeunes, en les guidant vers des opportunités professionnelles et en assurant une insertion durable sur le marché du travail, a-t-il conclu.