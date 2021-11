La CIMR appelle ses affiliés à la liquidation des pensions avant le 1er janvier 2022

05/11/2021

La Caisse interprofessionnelle marocaine de retraite (CIMR) appelle ses affiliés à la liquidation de leurs pensions avant l'expiration du délai de prescription, soit le 1er janvier 2022.



"Les affiliés de la CIMR ayant atteint l'âge légal de retraite de 60 ans avant la date du 31 décembre 2016 sont invités à faire valoir leurs droits de pension avant l'expiration du délai de prescription, soit le 1er janvier 2022", indique-t-on dans un avis publié sur le site de l'Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale (ACAPS).



Les affiliées à la CIMR et les ayants droit, n’ayant pas réclamé la liquidation de leurs pensions, après l’échéance de cinq ans, soit au 1er janvier 2022, verront leurs droits devenir prescrits, souligne la même source.



Il en est de même pour les ayants droit du défunt, dont le décès est survenu avant le 31 décembre 2016, n’ayant pas encore fait valoir lesdits-droits.



Les affiliés et les ayants droit concernés par cette liquidation sont invités à prendre attache avec leur organisme de retraite, note la CIMR.