La CIMR anticipe le versement des pensions du mois de juin à l’occasion de l’Aïd Al Adha

14/06/2023

La Caisse interprofessionnelle marocaine de retraite (CIMR) annonce à ses allocataires qu’elle procèdera à l’occasion de l’Aïd Al Adha au paiement des pensions du mois de juin à compter du vendredi 23 juin.



C’est dans un esprit de solidarité que la CIMR a décidé à titre exceptionnel d’avancer le versement des pensions à l’ensemble de ses allocataires. Cette mesure a été prise par la caisse à l’occasion de l’Aïd Al Adha afin de permettre à ses prestataires et leurs familles de passer la fête du sacrifice dans de bonnes conditions et les soulager face aux lourdes charges qui pèsent considérablement durant cette période.



A cette occasion, la CIMR présente ses meilleurs vœux de santé et prospérité à l’ensemble de ses allocataires, adhérents, affiliés et partenaires.