La CIA adopte la carte officielle du Maroc incluant ses provinces sahariennes

Plus qu’une simple mise à jour géographique, il s’agit d’une nouvelle reconnaissance éclatante de la souveraineté du Maroc sur son Sahara

22/01/2025

Le 20 janvier 2025, à l’orée de l’investiture de Donald Trump en tant que président des Etats-Unis, la CIA a publié la carte officielle du Maroc incluant ses provinces sahariennes. Ce geste, symbolique mais lourd de conséquences, s’inscrit dans une continuité politique marquée par un alignement stratégique entre Rabat et Washington.



Plus qu’une simple mise à jour géographique, il s’agit d’une nouvelle reconnaissance éclatante de la souveraineté du Maroc sur son Sahara, consolidant les acquis diplomatiques historiques obtenus en 2020.



En effet, la carte publiée par la CIA n’est pas un simple détail technique. Elle reflète une réalité politique et diplomatique solidement établie : depuis 2020, les Etats-Unis reconnaissent officiellement le Sahara comme partie intégrante du territoire national marocain. Cette décision, prise sous l’administration Trump, avait été saluée comme un moment historique dans la lutte du Maroc pour la défense de son intégrité territoriale.



L'administration Biden, bien qu'ayant adopté une approche prudente vis-à-vis de cet héritage, n'a pas remis en question la reconnaissance du Sahara marocain. La continuité observée dans cette politique témoigne d’un engagement clair et durable de Washington envers Rabat et illustre une rare constance dans un paysage politique américain souvent sujet à des revirements.



Le timing de cette publication, à quelques heures de l’investiture de Donald Trump, n'est probablement pas une coïncidence. Alors que l’ancien président s’apprêtait à reprendre les rênes du pouvoir, les observateurs anticipaient une continuité, voire un approfondissement des acquis pour le Maroc. Trump, artisan de la reconnaissance américaine du Sahara marocain, pourrait consolider cette position en faveur de Rabat, dans une perspective d’intérêts réciproques: le Maroc comme allié stratégique en Afrique du Nord, et les Etats-Unis comme puissance consolidant leur influence dans une région en mutation. Pour plusieurs observateurs, la publication de cette carte, peu avant l’investiture de Donald Trump, envoie un signal politique fort, confirmant que cette reconnaissance ne se limite pas à une décision conjoncturelle mais relève d’une position stratégique enracinée.



Il faut dire que les cartes géographiques, bien qu'apparemment neutres, jouent un rôle crucial dans les représentations géopolitiques. En incluant les provinces sahariennes dans les frontières intégrales du Maroc, la carte officielle de la CIA projette un message clair : aux yeux de Washington, le Sahara occidental fait partie du territoire marocain. Ce geste peut sembler technique, mais il s'agit en réalité d'un outil diplomatique puissant, dont la portée dépasse les frontières américaines, car il influence non seulement la perception internationale mais aussi les bases légales sur lesquelles reposent les négociations. En effet, la reconnaissance implicite ou explicite de la souveraineté marocaine par d’autres acteurs internationaux pourrait être influencée par cette normalisation cartographique. Cela place le Maroc dans une position stratégique renforcée.



Le Bulletin officiel du Département d’Etat américain avait d’ores et déjà publié une carte mondiale intégrant les provinces du Sud marocaines dans leurs frontières intégrales, réaffirmant ainsi la fermeté de la position américaine sur la question du Sahara marocain. A ce propos, la porte-parole du Département d’Etat avait précisé que cette carte, élaborée par le Bureau des affaires géographiques et mondiales, porte l’appellation de «carte des Fonctions du service extérieur». Elle illustre non seulement les frontières internationales officiellement reconnues par les Etats-Unis, mais également la présence institutionnelle du Département d’Etat à travers le globe et l’organisation structurelle de ses bureaux régionaux. Ce document de référence est employé tant au siège central des Etats-Unis que dans leurs divers bureaux administratifs à travers le monde.



Depuis plusieurs décennies, le Maroc adopte une approche proactive et multilatérale pour défendre sa souveraineté sur le Sahara. Sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Royaume a su allier pragmatisme et fermeté, s’appuyant sur des relations bilatérales solides et une diplomatie cohérente pour rallier le soutien international à sa cause. La reconnaissance américaine de 2020, suivie aujourd'hui par cette confirmation via la carte de la CIA, est l’aboutissement d’un travail diplomatique minutieux. Cet acquis illustre également le rôle pivot du Maroc en tant que partenaire stratégique des Etats-Unis en Afrique du Nord et au-delà. En tant que leader régional dans la lutte contre le terrorisme, acteur clé dans les questions migratoires et hub économique reliant l’Europe, l’Afrique et le Moyen-Orient, le Maroc s’affirme comme un allié incontournable pour Washington.



La publication de cette carte par la CIA, confirmant une position américaine claire en faveur du Maroc, a naturellement suscité l’irritation des adversaires du Royaume. En dépit de ses efforts pour contester la souveraineté marocaine sur les provinces du Sud, l’Algérie se retrouve de plus en plus isolée sur la scène internationale. Le soutien explicite de nombreux pays africains et arabes réduit considérablement sa marge de manœuvre diplomatique.



D’ailleurs, cette carte n’est pas un acte isolé, elle a donné un élan décisif à l’initiative marocaine d’autonomie, saluée par de nombreux pays comme étant sérieuse et crédible et encourage d’autres nations à emboîter le pas. Même en Europe, où certains pays ont longtemps hésité à se prononcer clairement avant de se joindre à la dynamique régnante.



La publication par la CIA de la carte incluant le Sahara marocain est donc une nouvelle victoire éclatante pour le Maroc. Elle confirme la justesse de la vision stratégique du Royaume et renforce sa position sur la scène internationale. Le message est clair : le Sahara est marocain et cette réalité ne cesse de gagner en reconnaissance et en légitimité. Le Royaume, fort de ses alliances et de sa vision proactive, est plus que jamais prêt à relever les défis de l’avenir, à défendre son intégrité territoriale et à faire rayonner ses provinces sahariennes comme un modèle de développement et de stabilité.



Driss Sarhane