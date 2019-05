La CGEM expose la “success story” du secteur privé marocain en Afrique à Bruxelles

10/05/2019

La Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) a exposé "la success story" du secteur privé marocain en Afrique, devant le Sommet européen des affaires "European Business Summit" qui s’st tenu récemment à Bruxelles.

Laaziz Kadiri, président de la commission diplomatie économique, Afrique et Sud-Sud à la CGEM, a mis en exergue les réalisations en Afrique des entreprises marocaines notamment en termes d'investissement, tout en appelant d'autres pays à suivre l’exemple du Maroc pour créer de l’emploi et de la valeur ajoutée dans le continent.

Intervenant à un panel sur "L’importance du financement et du climat de l’investissement dans l’avenir des relations économiques Europe-Afrique", M. Kadiri qui représentait le président de la CGEM à cette rencontre, a insisté sur le rôle capital joué par le secteur privé dans la construction d’une Afrique nouvelle, rapporte la MAP.

"Le secteur privé est la locomotive du développement de notre continent", a-t-il souligné.

Lors de cette rencontre, il a été notamment question d’examiner les mécanismes qui devraient être mis en place par l’Europe pour favoriser le climat des affaires en Afrique.

Ce panel a été précédé par une autre rencontre dédiée à la relation UE-Afrique, avec la participation notamment du ministre délégué chargé de la Coopération africaine, Mohcine Jazouli.

Dans ce panel intitulé "Vers une alliance renouvelée Afrique/UE", M. Jazouli avait souligné la pertinence de la vision africaine du Maroc pour conforter le nouveau paradigme régissant la relation Union européenne-Afrique, basée sur la logique de "co-construction".

Cette conférence organisée à l’initiative du vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères de Belgique, Didier Reynders, se veut comme un préambule au Sommet qui se tiendra les 28 et 29 novembre prochain à Marrakech avec la participation de dirigeants européens et africains dans la perspective de conforter la relation Europe-Afrique.