La CCIS-CS organise un séminaire sur le rôle du port de Casablanca dans le système d'import-export au Maroc

29/12/2023

La Chambre de commerce, d'industrie et de services de Casablanca-Settat (CCIS-CS) a organisé, mardi à Casablanca, un séminaire sur le rôle du port de Casablanca dans le système d'import-export au Maroc.



Ce séminaire, tenu en partenariat avec l'Association nationale des importateurs de tissus (ANIT), s'inscrit dans le cadre de l'amélioration des services proposés par la Chambre de commerce à ses adhérents, afin de renforcer son rôle d’intermédiaire entre les différents acteurs concernés par les procédures relatives au commerce, notamment à l’import-export, à travers le port de Casablanca.



Dans une déclaration à la MAP, le président de la CCIS-CS, Hassan Berkani, a indiqué que le port de Casablanca, deuxième plus grand port au Maroc, joue un rôle vital dans la promotion du commerce et la connexion internationale entre le Royaume et les marchés étrangers.



"Le Port de Casablanca est un véritable pilier du commerce international. Positionné stratégiquement sur l'Atlantique, il facilite les échanges commerciaux entre l'Afrique, l'Europe, et le reste du monde. Sa position privilégiée en fait un port crucial pour le transit des marchandises, contribuant ainsi à l'essor économique du pays", a-t-il souligné.



M. Berkani a précisé que cette rencontre a pour objectif d'informer les entrepreneurs du textile sur les défis concernant les opérations d’import-export et les nouveautés du port, ainsi que les nouvelles lois en vigueur et de créer un espace de débat et de dialogue constructif entre les professionnels et les acteurs économiques œuvrant dans ce domaine, et avec les différentes administrations et entités concernées par ce secteur.



De son côté, le président de l'Association nationale des importateurs de tissus (ANIT), Younès El Moufti, a affirmé que cet événement constitue une occasion pour examiner les défis rencontrés par les professionnels et les entrepreneurs opérant dans le secteur du textile, et prendre connaissance des nouveautés en matière de procédures et lois régissant le secteur.



Par ailleurs, M. El Moufti a mis en avant le rôle crucial du port de Casablanca dans le développement économique du Maroc, consolidant la position du Royaume en tant que hub logistique de référence en Afrique, tout en exprimant son souhait que cette rencontre débouche sur des recommandations concrètes pour faciliter davantage les procédures pour les importateurs de tissus.



En marge de cette rencontre, une convention de partenariat et de coopération a été signée entre la CCIS-CS et l'ANIT, en vue de faciliter et optimiser les procédures au niveau du port et surmonter les difficultés rencontrées par les professionnels du secteur pour renforcer leur performance et améliorer leur compétitivité.



Cette rencontre a pour objectif de formuler des recommandations et des suggestions visant à rendre plus fluides les services d'exportation et d'importation via le port de Casablanca.