La CAF tance le Gabon pour avoir changé d'hôtel

10/01/2022

La sélection du Gabon a été tancée vendredi par la Confédération africaine de football (CAF) pour avoir enfreint le règlement en changeant d'hôtel à Yaoundé, dans le cadre de la CAN-2021.



"Nous avons été surpris d'apprendre que votre délégation est allée à l'encontre des instructions de la CAF", écrit le président du jury disciplinaire, le Sud-Africain Raymond Hack, dans un courrier.



La CAF explique que l'hôtel La Falaise, à Yaoundé, a été attribué aux "Panthères" pour la CAN depuis le 16 août.



Or, mardi la Fédération gabonaise de football (Fégafoot) a souligné qu'elle désirait changer d'établissement.



La Fégafoot assure avoir inspecté l'hôtel deux fois et déjà "contesté l'hôtel la Falaise attribué par la CAF, car ne présentant pas toutes les commodités requises pour un sportif de haut niveau".



"Je ne comprends pas trop l'ampleur que prend cette histoire", a regretté le sélectionneur français du Gabon, Patrice Neveu.



"En rentrant de Dubaï, on avait prévu d'aller au Star Land, un bon hôtel, avec des terrains à côté. L'autre hôtel n'est pas propice à la préparation d'une compétition, on le partage avec une autre équipe (le Cap-Vert, NDLR)", a-t-il précisé.



"Et puis les joueurs étaient deux par chambre, ajoute Neveu, on ne va pas jouer les stars, mais ça ne convient pas, on passe beaucoup de temps ensemble, il nous faut de l'intimité".

Au sujet des tests PCR positifs du capitaine Aumbameyang, de Lemina ainsi que du coach adjoint Anicet Yala, "ils sont à l'isolement", a indiqué Neveu.