La CAF suspend Walid Regragui. La FRMF fait appel

26/01/2024

La Commission de discipline de la Confédération africaine de football (CAF) a décidé de suspendre le sélectionneur national, Walid Regragui, pour quatre matches, dont deux en sursis, une décision qualifiée d'"injuste" par la Fédération Royale marocaine de football (FRMF).



Dans un communiqué, la FRMF a annoncé mercredi qu'elle a décidé d'interjeter appel de la décision de suspension de M. Regragui, suite aux échauffourées survenues à l'issue du match Maroc-RD Congo (1-1) comptant pour la 2ème journée de la phase de poules du groupe F, dans le cadre de la Coupe d'Afrique des nations de football (CAN 2023).



Il s'agit d'une "décision infondée, surtout que les faits montrent que M. Regragui n’a à aucun moment commis un acte contraire au fair-play", souligne la fédération.

Lundi, la FRMF avait déploré, "sans être dans la logique de l'accusation", tous les actes anti-sportifs ayant suivi le match Maroc-RDC, disputé la veille.



Dans une mise au point en réaction aux polémiques ayant suivi ce match, la Fédération avait rappelé "les relations particulières et historiques entre le Royaume du Maroc et la République Démocratique du Congo ainsi que les liens fraternels entre les peuples des deux pays".