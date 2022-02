La CAF sanctionne la FRMF et l’EFA

02/02/2022

Deux matches de suspension pour Boufal et Chakla

Le Conseil de discipline de la CAF a infligé une amende de 10.000 dollars à la Fédération Royale marocaine de football suite aux incidents qui se sont produits à l’issue du match Maroc-Egypte, comptant pour les quarts de finale de la CAN, soldé par une qualification de la sélection égyptienne (2-1). La CAF a également suspendu pour deux matches les joueurs marocains Soufiane Boufal et Soufiane Chakla qui manqueront ainsi la double confrontation barrage, en mars prochain, contre la RD.Congo, ultime étape qualificative pour le Mondial Qatar FIFA 2022. Par ailleurs, le Conseil de discipline de la CAF a infligé une amende de 100.000 USD, dont 50.000 avec sursis, à l'Association égyptienne de football (EFA) pour avoir enfreint les protocoles et directives médiatiques de la Coupe d'Afrique des nations Cameroun 2021 de la CAF. En effet, la FA égyptienne n'a pas honoré une conférence de presse médiatique le 29 janvier 2022 avant son match contre le Maroc en quarts de finale de la Coupe d'Afrique des nations au stade Ahmadou Ahidjo, ce qui fait partie des obligations de toutes les équipes participantes. Les médias et les détenteurs de droits de la CAF avaient attendu près de deux heures l'arrivée de l'Egypte pour ladite conférence de presse. Egypt FA a 60 jours pour payer l'amende de 50 000 USD. Les 50.000 USD restants sont suspendus à condition que la FA égyptienne ne soit pas reconnue coupable d'une infraction similaire lors de la Coupe d'Afrique des Nations, Cameroun 2021, en raison du non-respect par l'équipe des décisions et directives de la CAF convenues lors de la pré-réunion médias et marketing des associations des équipes du tournoi et encore amplifiée par la documentation et les directives qui leur ont été remises à leur arrivée au Cameroun.