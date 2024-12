La CAF organise un atelier sur les académies de football, avec la participation de la RS Berkane

09/12/2024

La Confédération Africaine de Football (CAF) a organisé, mercredi dernier au Caire, une réunion dédiée aux académies de football, dont la Renaissance Berkane, et réunissant des experts du développement du secteur à travers l'Afrique.



Plusieurs académies et clubs de football en Afrique ont pris part à cette réunion, parmi lesquels figurent Al Ahly (Egypte), le Rahimo Football Club (Burkina Faso), l'Académie Génération Foot (Sénégal), ainsi que Medina United (Gambie), les Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud), Right to Dream (Ghana), l'Académie Zed FC (Egypte), les Kaizer Chiefs (Afrique du Sud), l'Institut Diambars (Sénégal), l'École de Football des Brasseries du Cameroun, indique la CAF sur son portail électronique.



Cet atelier de réflexion d'une journée, dont les résultats seront présentés au président de la CAF et à son comité exécutif, a rassemblé des représentants essentiels des académies de football de toute l'Afrique. Les échanges visaient à affiner les stratégies pour développer les jeunes talents, un "élément clé de l'écosystème footballistique du continent", poursuit la même source, ajoutant que la CAF envisage de travailler en collaboration avec les associations membres pour explorer la possibilité d'organiser des tournois nationaux d'académies, classés par catégories d'âge, afin de favoriser la compétitivité et le développement des talents.



En réunissant les directeurs d'académies, les entraîneurs et les experts du développement du football, la conférence avait pour objectif de favoriser le partage des meilleures pratiques en matière de formation des jeunes, d'identifier les défis rencontrés par les systèmes académiques actuels, de développer des stratégies collaboratives pour améliorer la formation des jeunes joueurs et d’harmoniser les approches continentales du développement du football des jeunes, conclut le communiqué.



