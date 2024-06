La CAF dévoile le calendrier des matches de la nouvelle saison interclubs

05/06/2024

La Confédération africaine de football (CAF) a annoncé, lundi, le calendrier des matches de la nouvelle saison interclubs 2024-2025 (Ligue des champions et Coupe de la Confédération).



Les compétitions des deux tournois majeurs interclubs débuteront par le tour préliminaire prévu du 16 au 18 août prochain, alors que les phases de groupes sont prévues entre octobre et décembre de la même année, indique l'instance continentale dans un communiqué publié sur son site internet.

Les phases à élimination directe et les finales des deux compétitions se dérouleront entre mars et mai 2025, précise-t-on.



Par ailleurs, la CAF a fait savoir que les 12 associations membres les mieux classées selon l’indice CAF pourront inscrire deux clubs en Ligue des champions et autant en Coupe de la Confédération.

Concernant le format de la compétition, la CAF informe que le deuxième tour préliminaire additionnel de la Coupe de la Confédération reste annulé.



Par conséquent, explique-t-on, les équipes éliminées au second tour de la Ligue des champions ne seront plus reversées en Coupe de la Confédération, alors que les clubs qui se qualifient pour le deuxième tour préliminaire passeront directement à la phase de groupes.