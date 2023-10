La CAF appelée à investir davantage dans la formation des journalistes

13/10/2023

Le président de l'Association internationale de la presse sportive (AIPS) zone Afrique, Abdoulaye Thiam, a invité la Confédération africaine de football (CAF) à investir davantage dans la formation des jeunes journalistes et à mettre en place des initiatives communes visant à valoriser le football africain.



''Nous exerçons un métier où il faut toujours se remettre en cause et se mettre à jour. Nous demandons alors à la CAF de nous appuyer dans l’organisation de sessions de formation”, a plaidé mardi Thiam lors d’une réunion avec le Secrétaire général de la CAF Veron Mosengo-Omba à Abidjan en Côte d’Ivoire, en prélude du tirage au sort de la phase de poules de la Coupe d’Afrique des nations 2023 (13 janvier-11 février 2024) qui devait avoir lieu jeudi.



Au cours de la rencontre, Mosengo-Omba a officiellement lancé le programme Jeunes reporters ainsi que le championnat scolaire de la CAF visant respectivement à mettre en valeur les compétences des jeunes journalistes et footballeurs.



Abdoulaye Thiam, qui avait été élu président de l’AIPS/Afrique le 27 février dernier à Dakar, pour un mandat de quatre ans, a par ailleurs invité la CAF à prendre part aux congrès annuels de l’AIPS/Afrique afin de '’valoriser’’ davantage le football africain.



”Nous aurions aimé voir le président de la CAF ou le secrétaire général à nos congrès annuels de l’AIPS à l’image des présidents de l’UEFA Aleksander Čeferin, de la FIFA Gianni Infantino et du Comité international olympique Thomas Bach’’, a noté le président de l'Association nationale de la presse sportive sénégalaise ANPS.



Le président de l’AIPS/Afrique a aussi assuré la CAF de la disponibilité des journalistes sportifs africains à ‘’servir de rédacteurs de contenus pour le site de la CAF afin de rendre visible les activités footballistiques dans leurs pays respectifs’’ afin de ‘’préserver ce métier noble menacé par des éléments extérieurs’’.



Il a aussi fait part de la volonté de son équipe ‘’d’organiser chaque année la nuit du sport africain dans une capitale du continent afin de promouvoir l’excellence et le mérite dans la pratique du métier’’.



De son côté, Mosengo-Omba s’est réjoui des initiatives prises par l’AIPS /Afrique pour le développement du journalisme sportif en Afrique. Il a rassuré de l’engagement de la CAF ‘’à aider’’ l’AIPS/Afrique dans sa mission.