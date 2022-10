La CAF annonce les prix de l'édition 2022 de la Ligue des champions féminine

22/10/2022

La Confédération africaine de football (CAF) a annoncé la structure des prix de la Ligue des champions féminine, Maroc 2022.



La CAF a précisé, mercredi dans un communiqué, que le coup d'envoi de la compétition sera donné le 30 octobre et la finale aura lieu le 13 novembre 2022.

Les vainqueurs de la compétition remporteront la somme de 400.000 USD, tandis que les malheureux finalistes recevront 250.000 USD.

Les deux demi-finalistes recevront chacun 200.000 USD.



La CAF avait lancé la Ligue des champions féminine (CAF Women's Champions League) en 2021. La première édition a eu lieu au Caire, en Egypte, en novembre et c'est le club sud-africain de Mamelodi Sundowns qui avait remporté cette première édition après avoir battu les Ghanéennes de Hasaacas Ladies 2-0.



Selon la CAF, la Ligue des champions féminine de la CAF est la compétition phare du football féminin de clubs sur le sol africain et un pas de géant vers le développement du football féminin en Afrique.

Voilà par ailleurs la répartition des Prix en 2022 :



Vainqueur : 400.000 USD

Finaliste : 250.000 USD

Demi-finalistes (2) : 200.000 USD

Troisième de groupe (2) : 150.000 USD

Quatrième de groupe (2) : 100.000 USD.