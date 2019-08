La Bourse de Paris dans le vert après une semaine tumultueuse

20/08/2019

La Bourse de Paris est repassée au-dessus des 5.300 points vendredi, se concentrant sur des signaux de détente dans la guerre commerciale qui lui permettent de respirer à nouveau au terme d'une séance agitée et très volatile.

L'indice CAC 40 a progressé de 63,86 points pour terminer à 5.300,79 points, dans un volume d'échanges de 3,73 milliards d'euros. La veille, il avait terminé sur la défensive (-0,27%).

Au cours de la semaine écoulée, l'indice a perdu 0,51%. Mais il continue d'afficher une hausse de 12,05% depuis le 1er janvier.

Le marché parisien a rebondi dès l'ouverture et s'est maintenu dans le vert jusqu'à la clôture.

La séance a été marquée par l'arrivée à échéance des contrats à terme indiciels, (tous les 3e vendredis du mois), créant de gros volumes d'opérations, rapporte l’AFP.

Le fait que Donald Trump a assuré que la session de pourparlers avec les négociateurs chinois à Washington était "toujours prévue" début septembre "a contribué à rassurer certains gérants", indique à l'AFP Thierry Claudé, gérant chez Kiplink Finances. "Car il y a eu encore de gros doutes à ce sujet cette semaine", les investisseurs ayant "tellement peur que les négociations soient stoppées", rappelle-t-il.

En outre, le principal conseiller du président Donald Trump sur le commerce, Peter Navarro, a affirmé vendredi que les négociations commerciales avec la Chine "allaient de l'avant" mais qu'il fallait que la Fed baisse ses taux d'un demi-point de pourcentage d'ici la fin de l'année.

Néanmoins, d'autres problèmes bouillonnent encore en toile de fond: "La situation à Hong Kong commence à créer de la fébrilité sur les marchés", déjà très anxieux face au ralentissement de l'économie allemande, à la crise politique italienne et au Brexit, souligne Thierry Claudé.

L'ex-colonie britannique vit depuis début juin sa pire crise politique depuis sa rétrocession à la Chine en 1997, avec des manifestations quasi quotidiennes.

Le mouvement pro-démocratie hongkongais a donné lieu ces derniers jours à des manifestations monstres pacifiques mais aussi à des rassemblements qui ont dégénéré en affrontements de plus en plus violents entre radicaux et forces de l'ordre.