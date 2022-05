La Bourse de Casablanca recule

01/05/2022

La Bourse de Casablanca a clôturé la semaine allant du 25 au 29 avril 2022 en repli, son principal indice, le Masi, lâchant 0,25% à 13.136,65 points.



Le Morocco Stock Index 20 (MSI20), qui reflète la performance des cours des 20 entreprises les plus liquides, a perdu 0,33% à 1.064,51 points et le Casablanca ESG 10, indice de référence Environnement, social et gouvernance (ESG), a reculé de 0,10% à 988,73 points.



Au terme de cette semaine, 13 indices sectoriels ont clôturé sur une note négative, contre 9 en territoire négatif, alors que le secteur des "Télécommunications" n'a affiché aucune variation.



L'indice de l'immobilier (+4,08%) a accusé le plus fort repli, suivi par ceux de la "Distribution" (-3,02%) et des "Services de transport" (-2,13%).



A la hausse, l'indice sectoriel des "Loisirs et hôtels" (+8,40%) a enregistré la meilleure performance hebdomadaire, devant la "Chimie" (+3,73%) et le « Transport » (+2,38%).



Le volume global s'est élevé à plus de 490,53 millions de dirhams (MDH). Sur le podium des valeurs les plus actives figurent Alliances avec un volume transactionnel de 61,37 MDH, Sodep-Marsa Maroc (60,51 MDH) et LafargeHolcim Maroc (47,94 MDH).



La capitalisation boursière a dépassé, quant à elle, les 685 milliards de dirhams (MMDH).

Côté valeurs, les plus fortes baisses de la semaine ont été accusées par Douja Prom Addoha (-7,64% à 8,10 DH), Involys (-5,26% à 104 DH), Delattre Levivier Maroc (-4,88% à 67 DH), Résidences Dar Saada (-4,51% à 27,30) et Auto Hall (-4,29% à 89 DH).



A l'opposé, les meilleures performances ont été l’œuvre de CDM (+8,75% à 706,9 DH), Timar (+8,59% à 175 DH), Rimsa (+8,40% à 120 DH), Zellidja S.A (+3,99% à 83,19 DH) et Maghrebail (+3,97% à 865 DH).