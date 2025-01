La Bourse de Casablanca ouvre sur une note positive

29/01/2025

La Bourse de Casablanca a ouvert sur une note positive mercredi, son indice principal, le MASI, prenant 0,12% à 15.932,52 points (pts).



Le MASI 20, qui regroupe les 20 valeurs les plus liquides, augmentait de 0,1% à 1.288,74 pts, tandis que le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG publiée par Moody’s ESG Solutions, reculait de 0,16% à 1.114,12 pts.



Le MASI Mid and Small Cap, qui évalue la performance des petites et moyennes entreprises cotées, se bonifiait de 0,73% à 1.676,51 pts.



Aux valeurs individuelles, Maghreb Oxygène (+9,93% à 379 DH), Delta Holding (+4,09% à 75 DH), CIH (+2,18% à 459,8 DH), SMI (+2,18% à 2.299 DH) et Risma (+2,17% à 283 DH) réalisaient les meilleures performances.



En revanche, les plus fortes baisses étaient accusées par Fenie Brossette (-1,52% à 123,1 DH), Disty Technologies (-1,05% à 305,5 DH), Mutandis (-0,82% à 326,3 DH), Bank of Africa (-0,77% à 205,9 DH) et Sanlam Maroc (-0,56% à 1.790 DH).



La veille, le MASI avait clôturé sur un gain de 0,17%.