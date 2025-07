La Bourse de Casablanca ouvre en territoire positif

01/07/2025

La Bourse de Casablanca a entamé ses échanges en territoire positif, mardi, son principal indice, le MASI, gagnant 0,33% à 18.357,88 points (pts).



Le MASI 20, regroupant les 20 valeurs les plus liquides, prenait 0,38% à 1.502,00 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG publiée par Moody's ESG Solutions, reculait légèrement de 0,02% à 1.267,98 pts.



S'agissant du MASI Mid and Small Cap, mesurant la performance des petites et moyennes entreprises cotées, il progressait de 0,41% à 1.777,10 pts.



Aux valeurs individuelles, les meilleures performances étaient réalisées par Involys (+10,00% à 210,70 DH), IB Maroc.com (+9,99% à 79,24 DH), Fenie Brossette (+9,99% à 414,95 DH), Stroc Industrie (+9,99% à 248,75 DH) et Cartier Saada (+9,99% à 39,31 DH).



À l'opposé, Label Vie (-8,14% à 4.400,00 DH), Immorente Invest (-5,76% à 84,21 DH), CTM (-5,66% à 933,00 DH), Atlantasanad (-5,33% à 142,00 DH) et Salafin (-4,62% à 620,00 DH) accusaient les plus fortes baisses.



Lundi, le MASI a clôturé sur une perte de 0,97%.