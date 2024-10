La Bourse de Casablanca ouvre en bonne mine

24/10/2024

La Bourse de Casablanca a ouvert en bonne mine jeudi, son indice phare, le MASI, avançant de 0,32% à 14.164,09 points (pts).



Le MASI.20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, gagnait 0,32% à 1.140,21 pts et le MASI.ESG, indice des entreprises qui recueillent la meilleure notation ESG telle que publiée par Moody's ESG Solutions, progressait de 0,31% à 1.017,58 pts.



Le MASI Mid and Small Cap, indice thématique qui calcule la performance des cours des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, prenait 0,13% à 1.359,39 pts.



Aux valeurs individuelles, les meilleures performances étaient réalisées par Delta Holding (+4,54% à 54,99 DH), Minière Touissit (+2,61% à 1.375 DH), Risma (+1,84% à 218,95 DH), Douja Prom Addoha (+1,62% à 35,06 DH) et Alliances (+1,54% à 330 DH).



A l'inverse, les plus fortes baisses étaient enregistrées par Ctm (-2,07% à 650 DH), Afma (-1,94% à 1.164 DH), Cosumar (-1,79% à 192,5 DH), Résidences Dar Saada (-1,72% à 80 DH) et Stokvis Nord Afrique (-1,6% à 14,75 DH).



Mercredi, le MASI avait clôturé sur un gain de 0,23%.