La Bourse de Casablanca ouvre dans le vert

23/05/2024

La Bourse de Casablanca a entamé ses échanges dans le vert jeudi, son principal indice, le MASI, progressant de 0,06% à 13.400,23 points (pts).



Peu après l'ouverture, le MASI.20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, gagnait 0,08% à 1.078,74 pts et le MASI.ESG, indice des entreprises qui recueillent la meilleure notation ESG, telle que publiée par Moody's ESG Solutions, prenait 0,04% à 970,5 pts. Le MASI Mid and Small Cap, indice thématique qui calcule la performance des cours des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, avançait, quant à lui, de 0,54% à 1.235,47 pts.



Sur le front des valeurs, les meilleures performances étaient réalisées par HPS (+5,66% à 560 DH), Atlantasanad (+2,9% à 142 DH), Cartier Saada (+2,22% à 34,99 DH), Delta Holding (+2,08% à 49 DH) et Risma (+2,08% à 236 DH). À l'inverse, Immorente Invest (-1,94% à 93,6 DH), Stroc Industrie (-1,14% à 34,7 DH), Ciments du Maroc (-1,12% à 1.850 DH), Involys (-1,09% à 88,29 DH) et TGCC S.A (-0,9% à 312,15 DH) accusaient les plus fortes baisses.



Mercredi, le MASI avait clôturé sur une perte de 0,26%.