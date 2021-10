La Bourse de Casablanca et l'APSB s'associent pour le développement du marché boursier

14/10/2021

La Bourse de Casablanca et l'Association professionnelle des sociétés de Bourse (APSB) ont signé, récemment, une convention de partenariat en vue de collaborer pour le développement du marché boursier.

Ce partenariat vise, également, à améliorer l'attractivité et la liquidité du marché boursier et ainsi à mieux contribuer au financement de l'économie, indiquent la Bourse de Casablanca et l'APSB dans un communiqué conjoint.

Ces objectifs, précise la même source, répondent parfaitement au Nouveau modèle de développement (NMD), engagé par le Maroc et qui a fixé une ambition forte pour le marché boursier, dont l'atteinte permettra d’amorcer durablement ce nouveau modèle et de contribuer à la mise en place d’une croissance économique durable et inclusive, rapporte la MAP.

Dans le cadre de cette convention, les deux parties mettront en place un plan d’actions annuel commun qui couvre plusieurs axes de coopération, portant sur le développement des marchés et des produits, l'amélioration de la liquidité et de l’attractivité du marché, notamment pour les petites et moyennes entreprises (PME), la valorisation de la technologie et de la Data, ainsi que l’intégration continentale et internationale.

"Grâce à sa forte capacité à mobiliser l’épargne et à financer les entreprises marocaines, le marché boursier est appelé à jouer pleinement son rôle de catalyseur du processus d’amorçage dans le Nouveau modèle de développement", a déclaré, à cette occasion, le président du Conseil d’administration de la Bourse de Casablanca, Kamal Mokdad, cité par le communiqué.

"En unissant nos efforts à ceux engagés par les sociétés de Bourse à travers cette convention, nous apporterons un soutien efficace au développement économique de notre pays", a-t-il soutenu.

Pour sa part, le président de l’APSB, Rachid Outariatte, a relevé que "cette convention est le témoignage de notre volonté continuelle à participer activement au développement du marché dans l’objectif d’améliorer son attractivité et contribuer au financement de l’économie".

"Avec notre partenaire (Bourse de Casablanca), nous travaillerons sur des domaines de coopération à forte valeur qui permettront de promouvoir de nouveaux produits répondant aux besoins de diversification et de gestion des risques des investisseurs et contribueront à améliorer la profondeur et la liquidité du marché financier", a dit M. Outariatte.

Il a, en outre, précisé que des réformes structurantes sont en cours, réaffirmant que les sociétés de Bourse ont l’ambition d’accompagner la transformation du marché boursier.