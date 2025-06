La Bourse de Casablanca entame la semaine sur une note négative

24/06/2025

La Bourse de Casablanca a ouvert sur une note négative lundi, son indice principal, le MASI, se repliant de 0,81% à 17.811,95 (pts).



Le MASI 20, regroupant les 20 valeurs les plus liquides, reculait de 0,9% à 1.455,28 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG publiée par Moody's ESG Solutions, perdait 0,91% à 1.230,54 pts.



De son côté, le MASI Mid and Small Cap, mesurant la performance des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, se dépréciait de 1,04% à 1.711,77 pts.



Aux valeurs individuelles, les plus fortes baisses étaient enregistrées par Risma (-5,47% à 311 DH), Auto Hall (-4,79% à 73,1 DH), Fenie brossette (-4,02% à 316,1 DH), S.M Monétique (-3,74% à 532,3 DH) et Akdital (-3,43% à 1.341 DH).



Contre-tendance, Involys (+6,91% à 140 DH), Ennakl (+0,46% à 32,5 DH), Disway (+0,38% à 798 DH) et Managem (+0,37% à 5.218 DH) réalisaient les plus fortes hausses.

Vendredi, le MASI avait clôturé sur un gain de 1,88%.