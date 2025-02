La Bourse de Casablanca entame la semaine en bonne mine

03/02/2025

La Bourse de Casablanca a entamé la semaine en bonne mine, son indice principal, le MASI, progressant, lundi, de 0,37% à 16.307,71 points (pts).



Le MASI 20, regroupant les 20 valeurs les plus liquides, se bonifiait de 0,43% à 1.324,12 pts et le MASI ESG, indice des entreprises ayant la meilleure notation ESG publiée par Moody's ESG Solutions, avançait de 0,30% à 1.149,34 pts.



De son côté, le MASI Mid and Small Cap, mesurant la performance des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, s'adjugeait 0,35% à 1.709,59 pts. Aux valeurs individuelles, Maghreb Oxygène (+9,02% à 500 DH), Risma (+4,71% à 289 DH), Salafin (+4,59% à 570 DH), Cosumar (+4,37% à 213,95 DH) et Stokvis Nord Afrique (+3,33% à 18,6 DH) réalisaient les meilleures performances.



À l'opposé, Minière Touissit (-2,67% à 1.820 DH), Disway (-2,21% à 682,6 DH), Cartier Saada (-2,07% à 34 DH), CIH (-2,07% à 450,5 DH) et CDM (-1,80% à 1.090 DH) accusaient les plus forts replis.



Vendredi, le MASI avait clôturé sur une baisse de 0,59%.