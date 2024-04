La Bourse de Casablanca démarre en territoire négatif

23/04/2024

La Bourse de Casablanca a démarré en territoire négatif mardi, son principal indice, le MASI, cédant 0,47% à 13.239,56 points (pts).



Le MASI.20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, lâchait 0,58% à 1.072,49 pts et le MASI.ESG, indice des entreprises qui recueillent la meilleure notation ESG, telle que publiée par Moody's ESG Solutions, diminuait de 0,28% à 962,36 pts.



Le MASI Mid and Small Cap, indice thématique qui calcule la performance des cours des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, reculait de 0,62% à 1.195,97 pts.



Aux valeurs individuelles, Douja Prom Addoha (-5,48% à 30,21 DH), HPS (-4,24% à 562,1 DH), BMCI (-3,11% à 591 DH), Med Paper (-2,91% à 20 DH) et Auto Hall (-2,54% à 73 DH) accusaient les plus fortes baisses.



À l'inverse, les meilleures performances étaient réalisées par Ib Maroc.com (+8,51% à 36,99 DH), Stroc Industrie (+8,37% à 39,5 DH), Ennakl (+4,28% à 36,77 DH), Colorado (+1,92% à 53 DH) et Alliances (+1,83% à 220 DH).



La veille, le MASI avait clôturé sur une perte de 0,72%.